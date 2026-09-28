Produtores têm até 30 de setembro para disputar R$ 30 mil em concurso de cafés em Venda Nova
A competição vai distribuir R$ 30 mil em premiações.
Os produtores têm até quarta-feira (30) para participar do 2º Concurso de Cafés Especiais e Sustentáveis de Venda Nova do Imigrante. O prazo vale tanto para as inscrições quanto para a entrega das amostras.
A competição vai distribuir R$ 30 mil em premiações. O primeiro colocado poderá receber até R$ 10 mil.
O concurso busca colocar em evidência a qualidade dos cafés produzidos e também reconhecer práticas sustentáveis adotadas pelos participantes. Na avaliação, a qualidade sensorial do café terá peso de 80%. Já as práticas de sustentabilidade representarão os outros 20% da pontuação.
Os interessados devem preparar a amostra e conferir as regras previstas no regulamento antes de participar. Tanto a inscrição quanto a entrega precisam ocorrer dentro do prazo estabelecido.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante realiza o concurso por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Produção Animal. A iniciativa conta com parceria do Incaper, Sicredi e Inove.
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