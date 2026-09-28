Santa Casa de Cachoeiro faz apelo urgente por doadores de sangue
O tipo O negativo exige atenção especial por ser considerado doador universal.
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim fez um apelo por doações de sangue para reforçar os estoques do Banco de Sangue da instituição. A necessidade é urgente.
Neste momento, a principal demanda é por sangue do tipo O negativo (O-). A unidade também precisa de doações dos tipos A negativo (A-) e B negativo (B-).
O tipo O negativo exige atenção especial por ser considerado doador universal. Esse sangue desempenha um papel importante em situações de emergência, principalmente quando não há tempo para identificar o tipo sanguíneo do paciente.
Diante da necessidade, a Santa Casa pede que pessoas aptas a doar procurem o Banco de Sangue. As bolsas disponíveis ajudam no atendimento aos pacientes internados e dão suporte a cirurgias, tratamentos e atendimentos de urgência realizados pela instituição.
O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Aos sábados, o atendimento ocorre das 7h às 11h.
Serviço
Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro
- Tipos com necessidade urgente: O-, A- e B-
- Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h; sábado, das 7h às 11h
- Telefone: (28) 2101-2123
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