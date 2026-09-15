Projeto reúne escritoras capixabas e oficina de crochê em cidade do ES neste domingo

Se você gosta de literatura, crochê e boas conversas, já pode colocar o dia 20 de setembro, domingo, na agenda. A Casa Cultural Maria José Menezes, no Centro de Vitória, vai receber uma tarde especial do projeto Entrelaçadas, com encontro com escritoras capixabas, oficina de crochê, café e sarau.

A programação acontece das 14h às 18h e integra o Centro de Portas Abertas, movimento do Distrito Criativo Vitória que vai reunir mais de 30 espaços do Centro em um domingo de atividades culturais, artísticas, gastronômicas e de economia criativa.

A participação na Casa é gratuita.

Escritoras e livros

Um dos destaques da tarde será o Vozes Literárias, que reunirá escritoras capixabas que participaram da programação do Entrelaçadas.

Na biblioteca da Casa Cultural Maria José Menezes, o público poderá conversar com as autoras, conhecer seus trabalhos, participar de sorteios de livros, comprar exemplares e participar de uma sessão de autógrafos. Já estão confirmadas as escritoras Bernadette Lyra, Arcangela Pivetta, Sônia Saadi, Flávia Neves, Anadir Belo, Déborah Satlher, Sônia Rosseto, Rita de Cássia Menezes, Nerina Bortoluzzi Herzog e Laurany Matiello.

A proposta é aproximar escritoras e leitores em um encontro mais informal, daqueles em que dá para perguntar sobre o livro, ouvir histórias e conhecer quem está por trás das páginas.

Crochê para fazer junto

Quem quiser colocar a mão na linha também terá espaço. O Crochê Entrelaçadas reunirá alunas do projeto e crocheteiras convidadas para produzir quadradinhos que serão transformados em mantas destinadas a instituições filantrópicas.

A atividade terá participação da oficineira Regina Bruzzi e será aberta também para quem nunca teve contato com o crochê.

“Queremos que as pessoas entrem na Casa e se sintam à vontade para ficar. Podem chegar para conhecer as escritoras, ouvir o sarau, tomar um café, aprender um ponto de crochê ou simplesmente conversar”, conta Regina Menezes Loureiro, coordenadora da Casa Cultural Maria José Menezes e idealizadora do Entrelaçadas, ao lado de Claudia Sabadini.

Durante toda a tarde também será servido o Café da Primavera Solidária, em clima de boas-vindas à nova estação, que tem início no próximo dia 22.

Sarau com novas escritoras

Às 16h30, as próprias participantes do Entrelaçadas assumem o protagonismo no Sarau Entrelaçadas. Elas vão apresentar contos, crônicas e poesias produzidos durante as oficinas do projeto. Para algumas participantes, será a primeira vez que seus textos serão compartilhados publicamente.

O sarau marca uma das etapas da primeira edição do projeto, que vem aproximando mulheres da literatura, da escrita e do crochê.

Ao longo dos encontros, o Entrelaçadas também levou atividades para novas comunidades. Na Serra, por exemplo, o projeto esteve no Centro Comunitário do Bairro de Fátima, reunindo moradoras de Fátima, Conjunto Carapina I e Hélio Ferraz.

As atividades tiveram participação de escritoras como Bernadette Lyra, Sônia Saadi, Arcângela Pivetta, Laurany Matiello, Rita de Cássia Menezes e Sônia Rosseto, além de outras autoras capixabas, e proporcionaram a muitas participantes o primeiro contato próximo com uma escritora e, para outras, a primeira experiência com linhas e agulhas.

Para Camila Malacarne, da Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), a participação no circuito amplia o alcance desse trabalho. “O Entrelaçadas tem criado espaços para que mulheres se aproximem dos livros, da escrita, do crochê e de outras mulheres. Participar do Centro de Portas Abertas é uma oportunidade de levar essa experiência para um público ainda maior.”

O Entrelaçadas é idealizado por Regina Menezes Loureiro e Claudia Sabadini e realizado pela Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Casa Cultural Maria José Menezes.

Não perca!

Entrelaçadas – Centro de Portas Abertas

Quando: domingo, 20 de setembro

Horário: das 14h às 18h

Onde: Casa Cultural Maria José Menezes

Endereço: Rua Barão de Monjardim, 66, Centro, Vitória

Entrada: gratuita

Programação

14h às 18h – Café da Primavera Solidária

14h às 18h – Crochê Entrelaçadas

14h às 18h – Vozes Literárias

16h30 – Sarau Entrelaçadas

Oficineira crochê: Regina Bruzzi

Mediação: Regina Menezes Loureiro e Claudia Sabadini

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