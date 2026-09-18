Quer adotar um pet? Feira da Bondade terá feirinha de adoção neste fim de semana

A 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim também contará com ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Nos dias 19 (sábado) e 20 (domingo), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), por meio da Subsecretaria e da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, estará no evento com animais para adoção e realizando cadastro de reserva de tutores interessados em castrar seus animais.

O cadastro é destinado, principalmente, a tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que necessitam do procedimento. A iniciativa tem caráter de levantamento e coleta de dados, contribuindo para o planejamento e a elaboração de políticas públicas de controle populacional de cães e gatos.

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É importante destacar que o preenchimento do cadastro não representa garantia de vaga ou realização imediata da castração. Os procedimentos serão disponibilizados conforme a oferta de vagas pelo município ou pelo Estado. Quando houver disponibilidade, os cadastros serão analisados e validados, sendo necessária a apresentação da documentação exigida para confirmação do atendimento.

Além do cadastro para castração, a equipe também registrará pessoas interessadas em oferecer lar temporário para animais em situação de rua durante o período de recuperação pós-operatória. Após esse período, os animais poderão ser encaminhados para adoção ou retornar ao local de origem, conforme previsto no decreto que regulamenta o CED-RD.

A ação busca ampliar o cuidado com os animais e fortalecer a participação da população nas iniciativas de proteção, adoção responsável e controle populacional.

A Feira da Bondade será realizada no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. As ações da proteção e do bem-estar animal estarão disponíveis no sábado (19), das 12h às 15h, e no domingo (20), das 10h às 15h.

Durante os horários de atendimento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e, conforme seu perfil, realizar o cadastro de reserva para castração ou se colocar à disposição para oferecer lar temporário.

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