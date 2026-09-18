Quer adotar um pet? Feira da Bondade terá feirinha de adoção neste fim de semana
O cadastro é destinado, principalmente, a tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que necessitam do procedimento.
A 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim também contará com ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Nos dias 19 (sábado) e 20 (domingo), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), por meio da Subsecretaria e da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, estará no evento com animais para adoção e realizando cadastro de reserva de tutores interessados em castrar seus animais.
O cadastro é destinado, principalmente, a tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que necessitam do procedimento. A iniciativa tem caráter de levantamento e coleta de dados, contribuindo para o planejamento e a elaboração de políticas públicas de controle populacional de cães e gatos.
Leia mais: VÍDEO | Motociclista na contramão bate em viatura no Espírito Santo
É importante destacar que o preenchimento do cadastro não representa garantia de vaga ou realização imediata da castração. Os procedimentos serão disponibilizados conforme a oferta de vagas pelo município ou pelo Estado. Quando houver disponibilidade, os cadastros serão analisados e validados, sendo necessária a apresentação da documentação exigida para confirmação do atendimento.
Além do cadastro para castração, a equipe também registrará pessoas interessadas em oferecer lar temporário para animais em situação de rua durante o período de recuperação pós-operatória. Após esse período, os animais poderão ser encaminhados para adoção ou retornar ao local de origem, conforme previsto no decreto que regulamenta o CED-RD.
A ação busca ampliar o cuidado com os animais e fortalecer a participação da população nas iniciativas de proteção, adoção responsável e controle populacional.
A Feira da Bondade será realizada no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. As ações da proteção e do bem-estar animal estarão disponíveis no sábado (19), das 12h às 15h, e no domingo (20), das 10h às 15h.
Durante os horários de atendimento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e, conforme seu perfil, realizar o cadastro de reserva para castração ou se colocar à disposição para oferecer lar temporário.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726