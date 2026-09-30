"Quero ser um deputado estadual 100% Cachoeiro", declara Christian da Academia Atletas

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo (4) e, na reta final da campanha, o empresário e candidato a deputado estadual Christian da Academia Atletas passou a concentrar seu discurso em uma ideia central: a necessidade de Cachoeiro de Itapemirim ter um representante dedicado às demandas do município.

“Quero ser um deputado de Cachoeiro. Sabe, igual ter um vereador que cuida de um bairro, eu quero cuidar de Cachoeiro. Não quero ser um deputado dos 78 municípios, quero ser um deputado dos 78 bairros e distritos de Cachoeiro. Ao invés de destinar emendas e recursos para os outros municípios, quero descarregar tudo em Cachoeiro de Itapemirim”, explica o candidato.

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Embora tenha colocado a Capital Secreta como prioridade, Christian reconheceu que os demais municípios também possuem necessidades. Porém, afirma que a concentração de esforços na cidade se deve ao volume de demandas existentes no maior município do Sul do Espírito Santo.

“Não que os outros municípios não precisam de ajuda, porque eu sei que precisam, mas Cachoeiro tem muitas demandas, pequenas, médias e grandes. Eu também sei que eu não vou conseguir fazer tudo, mas pode ter certeza que vou me esforçar ao máximo para fazer tudo que tiver ao meu alcance. E, principalmente, retribuir para Cachoeiro tudo que Cachoeiro fez e faz por mim”, destaca.

A história de Christian está diretamente ligada à cidade. Nascido e criado em Cachoeiro, o empresário estudou, se formou, casou e criou os seus filhos no município.

“No dia 4 de outubro, você terá duas opções. Votar em um deputado estadual que vai dividir a energia dele com 78 municípios ou votar em um deputado que vai focar 100% em Cachoeiro de Itapemirim, trabalhando 24 horas para fazer essa cidade continuar crescendo em ritmo acelerado”, aponta o candidato.