Quina hoje: confira as dezenas sorteadas

O resultado da Quina 7126 será divulgado nesta sexta-feira, 24 de setembro de 2026. O sorteio está previsto para ocorrer a partir das 21h (horário de Brasília). Dessa forma, os apostadores poderão conferir as cinco dezenas sorteadas e verificar se houve ganhadores.

Quina 7126: números sorteados

As dezenas sorteadas no concurso 7126 da Quina foram:

58 – 70 – 34 – 21 – 69

Assim que o sorteio for realizado, portanto, será possível conferir os números oficiais do concurso. Além disso, a divulgação do resultado permitirá verificar a quantidade de apostas premiadas em cada faixa.

Enquanto isso, os apostadores que fizeram seus jogos aguardam a realização do concurso. Depois do sorteio, será possível comparar as dezenas do bilhete com os números divulgados oficialmente.

Premiação da Quina 7126

Além das cinco dezenas sorteadas, também serão divulgados os valores destinados aos ganhadores. Isso porque a Quina possui diferentes faixas de premiação, conforme a quantidade de números acertados.

Confira, a seguir, os valores e a quantidade de apostas vencedoras:

5 acertos: R$ XX — XX aposta(s)

4 acertos: R$ XX — XX aposta(s)

3 acertos: R$ XX — XX aposta(s)

2 acertos: R$ XX — XX aposta(s)

Por isso, após a publicação do resultado, é importante verificar não apenas as dezenas, mas também a faixa de premiação correspondente. Caso haja aposta vencedora, o ganhador deverá seguir as regras estabelecidas pelas Loterias Caixa para receber o prêmio.

Quando foi o sorteio da Quina 7126?

O concurso 7126 da Quina foi realizado nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, a partir das 21h, no horário de Brasília.

Assim, depois da realização do sorteio, os apostadores podem conferir o resultado completo e verificar se o bilhete foi premiado. Além disso, a divulgação oficial apresenta a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa.

Por fim, caso não haja ganhador na faixa principal, o prêmio poderá ser acumulado para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

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