Reforma Tributária será tema de painel para empresários em Cachoeiro

Os impactos da Reforma Tributária sobre a rotina das empresas serão debatidos nesta quinta-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro pretende aproximar empresários e gestores das mudanças que podem afetar planejamento, contratos, preços e decisões estratégicas.

A Associação de Venda Não Presencial do Brasil (AvenpesBR) promove, às 14 horas, no auditório da CDL de Cachoeiro, o painel “Reforma Tributária: impactos e perspectivas para o setor”.

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O debate reúne Pedro Gomes de Sá, subsecretário de Estado de Competitividade, e Samir Nemer, tributarista e sócio-fundador da Nemer Advogados. A mediação ficará a cargo de Alexandre Malta, presidente da AvenpesBR.

A iniciativa amplia para o Sul do Espírito Santo uma discussão realizada anteriormente em Vitória e busca aproximar o tema da realidade do empresariado da região.

Segundo Malta, a decisão de realizar uma nova edição do encontro surgiu da relevância das discussões e da necessidade de levar essas informações a outras regiões capixabas.

“Cachoeiro e todo o Sul do Espírito Santo têm uma atividade empresarial muito forte e diversificada. É importante levar esse debate para mais perto dos empresários, porque a Reforma Tributária não pode ser vista apenas como uma mudança na forma de recolher impostos. Ela terá reflexos na gestão, na formação de preços, nos contratos, na tecnologia e no planejamento dos negócios”, afirma.

Para o presidente da AvenpesBR, antecipar esse debate pode ajudar as empresas a se prepararem para as mudanças.

“Quanto antes o empresário compreender o que muda e identificar onde essas mudanças atingem sua operação, maior será sua capacidade de tomar decisões com segurança. Nosso objetivo é justamente abrir espaço para perguntas, esclarecer dúvidas e transformar um assunto complexo em informação útil para quem está à frente das empresas”, acrescenta Malta.

Samir Nemer também destaca que a adaptação ao novo sistema tributário deve envolver diferentes áreas das empresas.

“As empresas precisam olhar a Reforma Tributária de maneira transversal. Estratégia, precificação, contratos, processos internos, sistemas e o próprio modelo de negócio podem ser impactados. Não é um tema para ser analisado somente quando todas as mudanças estiverem plenamente implementadas. A preparação precisa começar agora”, explica o tributarista.

Segundo Nemer, o encontro também permite discutir situações práticas enfrentadas pelo setor produtivo.

“Cada atividade econômica possui particularidades, e compreender como as novas regras dialogam com a realidade de cada negócio será fundamental. O debate permite sair da visão puramente teórica e chamar a atenção do empresário para pontos que precisam entrar desde já no seu planejamento”, afirma.

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