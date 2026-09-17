Renan Santos quer ir à Justiça contra reajuste no Bolsa Família: 'Medida populista e criminosa'

O candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) chamou o reajuste de 15% no Bolsa Família de medida “populista e criminosa” e afirmou que irá acionar a Justiça Eleitoral para derrubá-la. O governo Lula anunciou nesta quinta-feira (17), um reajuste no programa: o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média indo de R$ 691 para R$ 777.

“Estou entrando agora na Justiça Eleitoral para derrubar essa medida populista e criminosa do Lula. Os demais não vão fazer isso porque são medrosos e têm medo de se indispor com esse eleitor que o Lula está comprando. Eu não tenho medo. Eu sou um líder que agirá de maneira correta nos momentos mais duros”, afirmou Renan Santos em publicação no Instagram.

Leia também: Lula: “Reajuste do Bolsa Família é o governo federal cuidando de quem mais precisa”

O candidato afirmou, ainda, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a medida com a intenção de “comprar voto para se reeleger”. “A Lei Eleitoral não permite que você altere benefícios sociais em ano eleitoral. Ele conseguiu cruzar o limite do crime, ele está no meio da eleição, no período eleitoral, aumentando, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é comprar a consciência das pessoas”, disse.

Santos afirmou ser contra os aumentos que considera “absurdos” em benefícios. “Só vai receber bolsa família quem precisa, estritamente. Quem pode trabalhar, vai trabalhar e eu vou criar frente de trabalho. É isso que brasileiro sério faz. Eu respeito quem paga a conta”, disse.

O governo Lula anunciou nesta quinta-feira o reajuste do Bolsa Família a 17 dias do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. O impacto da medida, segundo o governo, será de R$ 5,8 bilhões em 2026 e de R$ 22 bilhões em 2027. O reajuste seria absorvido pelo espaço fiscal existente em ambos os exercícios, segundo o governo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui