Resultado da Quina 7125: veja os 5 números que deixaram apostadores milionários

O resultado da Quina 7125, sorteado nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, já foi divulgado. Os cinco números do concurso foram: 38 – 39 – 43 – 51 – 53.

O sorteio da Quina é realizado pela Caixa Econômica Federal e reúne milhares de apostadores em todo o país. A expectativa de quem participou do concurso é conferir a combinação sorteada e verificar se houve ganhadores na faixa principal.

Números sorteados na Quina 7125

Confira a sequência oficial informada para o concurso desta quarta-feira:

38 – 39 – 43 – 51 – 53

A ordem dos números não interfere na premiação. Para levar o prêmio principal, o apostador precisa ter acertado as cinco dezenas sorteadas.

Além da faixa de cinco acertos, a Quina também contempla apostas que acertam quatro, três ou dois números. Por isso, mesmo quem não acertou todas as dezenas pode ter direito a algum prêmio.

Quina 7125 teve ganhador?

A quantidade de apostas e os valores a cada faixa de premiação estarão no site da Caixa após o processamento do resultado.

Por isso, quem fez uma aposta para o concurso 7125 deve conferir o bilhete e aguardar a publicação da premiação oficial. Caso haja mais de um na faixa principal, o valor do prêmio máximo será entre as apostas vencedoras.

Como conferir o resultado da Quina

O apostador pode consultar o resultado do concurso 7125 pelos canais oficiais das Loterias CAIXA e também conferir o bilhete diretamente em uma unidade lotérica.

É importante guardar o comprovante da aposta, principalmente quando houver possibilidade de premiação. O bilhete é o documento necessário para o recebimento do prêmio.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Após o concurso 7125, a Quina segue com sua programação regular de sorteios. A próxima extração terá um novo número de concurso e uma estimativa de prêmio definida pela Caixa conforme a arrecadação e eventual acumulação.

Para quem pretende participar, é importante observar o horário limite para registrar a aposta e conferir as regras do próximo concurso antes de fazer o jogo.

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