Resultado da Quina 7129: aposta de bolão é premiada
As cinco dezenas sorteadas foram 14, 22, 37, 42 e 60.
A Quina acumulou no concurso 7129, realizado na noite desta segunda-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio estimado para o sorteio desta terça-feira (29) subiu para R$ 12,5 milhões.
As cinco dezenas sorteadas foram 14, 22, 37, 42 e 60. Como não houve vencedor do prêmio principal, o valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 11.244.670,39.
Além do montante destinado ao próximo sorteio, a Quina registra R$ 2.120.555,72 acumulados para concurso de final cinco ou especial.
Já o valor reservado para o Sorteio Especial de São João alcançou R$ 34.073.120,76.
Entre as apostas premiadas com quatro acertos está um bolão registrado na Lotérica Sete de Ouro, em Brasília (DF). A aposta tinha 15 números, três cotas e recebeu prêmio de R$ 27.896,70 pela quadra.
O próximo concurso da Quina será realizado nesta terça-feira, 29 de setembro, com prêmio estimado em R$ 12,5 milhões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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