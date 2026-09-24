Resultado da Quina: única aposta de Goiás fatura prêmio

O resultado da Quina 7125, realizado nesta quarta-feira (23), não teve nenhuma aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou para o próximo concurso, previsto para esta quinta-feira (24).

As dezenas sorteadas no concurso 7125 foram 38, 39, 43, 51 e 53. Dessa forma, os apostadores que acertaram quatro, três ou duas dezenas também tiveram direito à premiação, conforme as faixas estabelecidas pela modalidade.

Quina 7125 não teve ganhador com cinco acertos

Apesar das apostas realizadas para o concurso, nenhuma delas conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas. Por esse motivo, o prêmio destinado à faixa principal ficou acumulado para o próximo sorteio.

Enquanto isso, na faixa de quatro acertos, 30 apostas foram contempladas. Nesse caso, cada uma delas recebeu R$ 12.336,28.

Além disso, a Quina 7125 registrou milhares de apostas premiadas nas faixas de três e dois acertos. Confira a distribuição:

5 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 4 acertos: 30 apostas ganhadoras, com R$ 12.336,28 cada;

30 apostas ganhadoras, com R$ 12.336,28 cada; 3 acertos: 2.273 apostas ganhadoras, com R$ 155,06 cada;

2.273 apostas ganhadoras, com R$ 155,06 cada; 2 acertos: 64.924 apostas ganhadoras, com R$ 5,42 cada.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

Agora, os apostadores devem aguardar o próximo concurso da Quina, previsto para esta quinta-feira (24). Como não houve acertador das cinco dezenas, o prêmio principal permanece acumulado para o sorteio seguinte.

Além disso, a Caixa deverá divulgar a estimativa de premiação para o próximo concurso. O valor pode variar conforme a arrecadação e a distribuição dos prêmios estabelecida para a modalidade.

O concurso 7125 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ao mesmo tempo, as apostas da Quina podem ser feitas nas lotéricas credenciadas e também pelos canais eletrônicos oficiais das Loterias Caixa, dentro do horário estabelecido para cada concurso.

Confira as dezenas sorteadas na Quina 7125

Portanto, quem fez uma aposta para o concurso desta quarta-feira deve conferir o bilhete com atenção. Os números sorteados foram:

38 – 39 – 43 – 51 – 53

Por fim, o resultado oficial deve ser conferido nos canais das Loterias Caixa. Assim, o apostador poderá verificar se foi contemplado em alguma das faixas de premiação do concurso 7125.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui