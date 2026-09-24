Resultado da Quina: única aposta de Goiás fatura prêmio
O concurso 7125 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
O resultado da Quina 7125, realizado nesta quarta-feira (23), não teve nenhuma aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou para o próximo concurso, previsto para esta quinta-feira (24).
As dezenas sorteadas no concurso 7125 foram 38, 39, 43, 51 e 53. Dessa forma, os apostadores que acertaram quatro, três ou duas dezenas também tiveram direito à premiação, conforme as faixas estabelecidas pela modalidade.
Quina 7125 não teve ganhador com cinco acertos
Apesar das apostas realizadas para o concurso, nenhuma delas conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas. Por esse motivo, o prêmio destinado à faixa principal ficou acumulado para o próximo sorteio.
Enquanto isso, na faixa de quatro acertos, 30 apostas foram contempladas. Nesse caso, cada uma delas recebeu R$ 12.336,28.
Além disso, a Quina 7125 registrou milhares de apostas premiadas nas faixas de três e dois acertos. Confira a distribuição:
- 5 acertos: não houve ganhadores;
- 4 acertos: 30 apostas ganhadoras, com R$ 12.336,28 cada;
- 3 acertos: 2.273 apostas ganhadoras, com R$ 155,06 cada;
- 2 acertos: 64.924 apostas ganhadoras, com R$ 5,42 cada.
Quando será o próximo sorteio da Quina?
Agora, os apostadores devem aguardar o próximo concurso da Quina, previsto para esta quinta-feira (24). Como não houve acertador das cinco dezenas, o prêmio principal permanece acumulado para o sorteio seguinte.
Além disso, a Caixa deverá divulgar a estimativa de premiação para o próximo concurso. O valor pode variar conforme a arrecadação e a distribuição dos prêmios estabelecida para a modalidade.
O concurso 7125 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ao mesmo tempo, as apostas da Quina podem ser feitas nas lotéricas credenciadas e também pelos canais eletrônicos oficiais das Loterias Caixa, dentro do horário estabelecido para cada concurso.
Confira as dezenas sorteadas na Quina 7125
Portanto, quem fez uma aposta para o concurso desta quarta-feira deve conferir o bilhete com atenção. Os números sorteados foram:
38 – 39 – 43 – 51 – 53
Por fim, o resultado oficial deve ser conferido nos canais das Loterias Caixa. Assim, o apostador poderá verificar se foi contemplado em alguma das faixas de premiação do concurso 7125.
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