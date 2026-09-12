Saiba em qual ordem acontece a votação nas eleições do Espírito Santo

Na hora de votar, o eleitor precisa seguir uma ordem determinada pela Justiça Eleitoral para escolher os candidatos. Na urna eletrônica, os cargos aparecem de forma sequencial, e é importante conferir com atenção o nome, o número, a foto e o cargo antes de confirmar cada voto.

A votação começa pelo cargo que aparece primeiro na tela da urna e segue até o último. Depois de digitar o número do candidato, o eleitor deve verificar se as informações apresentadas estão corretas. Só então deve apertar a tecla “Confirma” para registrar o voto.

Leia mais: Vítima de grave acidente na BR-101 em Rio Novo do Sul é identificada

Caso perceba algum erro antes da confirmação, é possível utilizar a tecla “Corrige” e digitar novamente o número correto. Depois que o voto é confirmado, não é possível alterá-lo.

Qual é a ordem de votação?

A sequência dos cargos pode variar de acordo com a eleição. Nas eleições gerais, por exemplo, o eleitor costuma votar primeiro para deputado federal, seguido por deputado estadual, senador, governador e, por último, presidente da República.

Por isso, antes de ir votar, é recomendável que o eleitor memorize ou leve consigo os números dos candidatos escolhidos. Também é importante conferir cada informação exibida na tela da urna antes de confirmar.

A ordem de votação é definida pela Justiça Eleitoral e deve ser seguida por todos os eleitores. A medida facilita o processo e ajuda a evitar erros durante o registro dos votos.

Confira

Deputado federal

Deputado estadual

Senador

Governador

Presidente da República

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui