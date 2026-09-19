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Samba Muleque leva clássicos do pagode ao último dia do Cores & Sabores: Festival da Primavera

Conhecido na cena musical capixaba, o Samba Muleque apresenta um repertório que mistura samba de raiz e pagode romântico.

Cores & Sabores: Festival da Primavera
Foto: Rede Social

O Cores & Sabores: Festival da Primavera 2026 chega ao último dia neste sábado (19), em Presidente Kennedy, com música, gastronomia e feira de empreendedores. Entre os destaques da programação está o Grupo Samba Muleque, que promete levar clássicos do samba e do pagode ao palco do Parque de Exposições.

Conhecido na cena musical capixaba, o Samba Muleque apresenta um repertório que mistura samba de raiz e pagode romântico. O público poderá acompanhar músicas que marcaram diferentes gerações e se tornaram conhecidas nas rodas de samba.

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Entre as canções presentes nas apresentações do grupo estão sucessos como “Deixa Acontecer”, “Livre Pra Voar”, “A Amizade”, “Telegrama” e “Tá Vendo Aquela Lua”. A proposta é transformar o último dia do festival em uma grande roda de samba, com músicas conhecidas pelo público.

A programação deste sábado também contará com a Banda Show da Viola, responsável por encerrar as atrações musicais da edição 2026. Além dos shows, o público poderá aproveitar a feira de empreendedores e as opções gastronômicas disponíveis no evento. A entrada é gratuita.

Festival atraiu público com programação variada

O festival começou na quinta-feira (17), quando o público acompanhou a eleição da Rainha da Primavera e as apresentações do DJ Manux e da Banda Casaca. Na sexta-feira (18), passaram pelo palco Lucas Gomes e a Banda Royal Six.

O evento é uma realização do Instituto SINDIMICRO, com correalização da Prefeitura de Presidente Kennedy e do Instituto Sustentabilidade Brasil. A promoção oficial é do portal aquinoticias.com, com apoio institucional da ADERES e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Serviço

Evento: Cores & Sabores – Festival da Primavera

  • Sábado (19)
  • Local: Parque de Exposições de Presidente Kennedy – ES
  • Entrada: gratuita
  • Atrações deste sábado: Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola
  • Instagram: @festivaldaprimaverakennedyes
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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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