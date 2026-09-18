Iúna recebe feira com gastronomia, negócios locais e shows gratuitos
Evento na Praça da Avenida Ferreira Vale acontece de 24 a 26 de setembro e impulsiona micro e pequenos empreendedores com apoio do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo.
Na próxima semana, o município de Iúna será o centro das atenções do empreendedorismo na região do Caparaó. De 24 (quinta) a 26 (sábado), a Praça da Avenida Ferreira Vale recebe a Feira Capixaba de Negócios (FECAP). Com entrada totalmente franca, a iniciativa reunirá micro e pequenos produtores em uma grande estrutura de estandes, praça gastronômica e atrações culturais diárias.
O projeto tem como objetivo prioritário promover o fomento econômico, a geração de renda e a valorização das micro e pequenas empresas (MPEs) e microempreendedores individuais (MEIs). O público encontrará uma vitrine diversificada com o melhor da culinária regional, cafés de qualidade, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços do comércio caparaoense.
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Além da área comercial, o evento preparou uma grade musical especial voltada para toda a família, ocupando o centro da cidade a partir das 20h:
24 de setembro (quinta-feira):
- 20h — Márcio e Rodrigo da Viola
- 22h — Lucas e Junior
- 25 de setembro (sexta-feira):
- 20h — Lucas Gomes & Eduardo
- 22h — Marcos e Willian
26 de setembro (sábado):
- 20h — Samba MLK
- 22h — Banda Royal Six
A Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna é uma realização da Prefeitura Municipal de Iúna e do Instituto Sustentabilidade Brasil, conta com a promoção dos portais Aqui Notícias.com e A Notícia do Caparaó, e tem o apoio institucional do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Governo Federal).
SERVIÇO
Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna
- Período: 24 a 26 de setembro de 2026 (quinta a sábado)
- Local: Praça da Avenida Ferreira Vale – Centro, Iúna/ES
- Entrada: Gratuita
- Classificação: Livre
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