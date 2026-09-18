Iúna recebe feira com gastronomia, negócios locais e shows gratuitos

Na próxima semana, o município de Iúna será o centro das atenções do empreendedorismo na região do Caparaó. De 24 (quinta) a 26 (sábado), a Praça da Avenida Ferreira Vale recebe a Feira Capixaba de Negócios (FECAP). Com entrada totalmente franca, a iniciativa reunirá micro e pequenos produtores em uma grande estrutura de estandes, praça gastronômica e atrações culturais diárias.

O projeto tem como objetivo prioritário promover o fomento econômico, a geração de renda e a valorização das micro e pequenas empresas (MPEs) e microempreendedores individuais (MEIs). O público encontrará uma vitrine diversificada com o melhor da culinária regional, cafés de qualidade, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços do comércio caparaoense.

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Além da área comercial, o evento preparou uma grade musical especial voltada para toda a família, ocupando o centro da cidade a partir das 20h:

24 de setembro (quinta-feira):

20h — Márcio e Rodrigo da Viola

22h — Lucas e Junior

25 de setembro (sexta-feira):

20h — Lucas Gomes & Eduardo

22h — Marcos e Willian

26 de setembro (sábado):

20h — Samba MLK

22h — Banda Royal Six

A Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna é uma realização da Prefeitura Municipal de Iúna e do Instituto Sustentabilidade Brasil, conta com a promoção dos portais Aqui Notícias.com e A Notícia do Caparaó, e tem o apoio institucional do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Governo Federal).

SERVIÇO

Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna

Período: 24 a 26 de setembro de 2026 (quinta a sábado)

Local: Praça da Avenida Ferreira Vale – Centro, Iúna/ES

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

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