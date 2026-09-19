Saúde em Movimento leva consultas e exames a cinco comunidades de Itapemirim
A iniciativa oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico.
O programa Saúde em Movimento vai levar atendimentos a diferentes comunidades de Itapemirim nos próximos dias. A programação começa neste domingo (21) e segue até quinta-feira (25).
A iniciativa oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico. As equipes também realizam aferição de pressão arterial e teste de glicemia.
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Os moradores podem procurar os serviços das 8h às 11h. O atendimento acontece sem necessidade de agendamento prévio. Basta comparecer ao local indicado dentro do horário divulgado.
Neste domingo (21), o programa estará em Retiro, na Escola de Bom Será. Na segunda-feira (22), o atendimento segue para Garrafão, em Paineiras.
Na terça-feira (23), a equipe atenderá moradores de Campo Acima, em Duas Barras. Já na quarta-feira (24), o Saúde em Movimento retorna a Retiro, na localidade de Limão.
A programação termina na quinta-feira (25), em Brejo Grande do Sul. O atendimento acontecerá ao lado da Igreja Adventista, também das 8h às 11h.
Confira a programação
- 21/09: Retiro – Escola de Bom Será
- 22/09: Garrafão – Paineiras
- 23/09: Campo Acima – Duas Barras
- 24/09: Retiro – Limão
- 25/09: Brejo Grande do Sul – ao lado da Igreja Adventista
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