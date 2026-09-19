Cidades

Saúde em Movimento leva consultas e exames a cinco comunidades de Itapemirim

A iniciativa oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico.

Saúde em Movimento
Fonte: Freepik

O programa Saúde em Movimento vai levar atendimentos a diferentes comunidades de Itapemirim nos próximos dias. A programação começa neste domingo (21) e segue até quinta-feira (25).

A iniciativa oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico. As equipes também realizam aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Leia também: Samba Muleque leva clássicos do pagode ao último dia do Cores & Sabores: Festival da Primavera

Os moradores podem procurar os serviços das 8h às 11h. O atendimento acontece sem necessidade de agendamento prévio. Basta comparecer ao local indicado dentro do horário divulgado.

Neste domingo (21), o programa estará em Retiro, na Escola de Bom Será. Na segunda-feira (22), o atendimento segue para Garrafão, em Paineiras.

Na terça-feira (23), a equipe atenderá moradores de Campo Acima, em Duas Barras. Já na quarta-feira (24), o Saúde em Movimento retorna a Retiro, na localidade de Limão.

A programação termina na quinta-feira (25), em Brejo Grande do Sul. O atendimento acontecerá ao lado da Igreja Adventista, também das 8h às 11h.

Confira a programação

  • 21/09: Retiro – Escola de Bom Será
  • 22/09: Garrafão – Paineiras
  • 23/09: Campo Acima – Duas Barras
  • 24/09: Retiro – Limão
  • 25/09: Brejo Grande do Sul – ao lado da Igreja Adventista
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

ItapemirimSaúde

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por