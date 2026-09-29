Sem biometria pode votar? Entenda a regra para as Eleições 2026

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4), e uma dúvida pode preocupar quem ainda não cadastrou as digitais na Justiça Eleitoral: é possível votar sem biometria?

A resposta é sim. A falta do cadastro biométrico, por si só, não impede o eleitor de votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem estiver com o título em situação regular poderá comparecer à seção eleitoral e apresentar um documento oficial com foto para identificação.

Para quem possui biometria cadastrada, a Justiça Eleitoral utiliza as digitais durante a identificação. Quando o sistema reconhece a biometria, o mesário autoriza o eleitor a seguir para a votação.

E se a biometria não funcionar?

Se a urna não reconhecer a digital, o procedimento poderá ser repetido até quatro vezes. Caso as tentativas não tenham sucesso, o presidente da mesa fará novas verificações para confirmar a identificação do eleitor.

Depois dessas etapas, o presidente da mesa perguntará o ano de nascimento. Se a informação coincidir com aquela registrada no sistema, o eleitor poderá ser autorizado a votar.

O eleitor também deverá assinar o caderno de votação ou registrar a impressão digital caso não saiba ou não possa assinar. Após o procedimento, a Justiça Eleitoral orientará a pessoa a procurar posteriormente o cartório eleitoral para atualizar os dados.

E quem nunca cadastrou a biometria?

Quem não possui biometria coletada também conta com um procedimento específico. Nesse caso, a habilitação para votar ocorre com a digitação do ano de nascimento informado pelo próprio eleitor.

Se o ano digitado não for aceito, o presidente da mesa fará novamente a pergunta e realizará outra tentativa. Se o problema continuar, o eleitor receberá orientação para consultar a Justiça Eleitoral sobre o ano de nascimento registrado no Cadastro Eleitoral e tentar novamente a votação.

Portanto, quem não cadastrou a biometria não deve deixar de comparecer às urnas apenas por esse motivo. Se o título estiver regular, a ausência da biometria não impede, por si só, o exercício do voto.

O que levar para votar?

Para votar, o eleitor precisa apresentar à mesa receptora um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos pela Justiça Eleitoral estão e-Título com foto, carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho física e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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