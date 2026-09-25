Sextou com mais de 100 vagas de emprego no Sine de Cachoeiro; veja como se candidatar

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 129 vagas de emprego no painel atualizado para esta sexta-feira (25). As oportunidades contemplam diferentes setores e níveis de escolaridade, com funções que exigem experiência e outras abertas a candidatos sem experiência profissional.

O maior número de oportunidades está concentrado na função de auxiliar de linha de produção. São 30 vagas para atuação em frigorífico. Para o cargo, o painel informa que não há exigência de experiência, mas o candidato precisa ter o Ensino Fundamental completo.

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Outra área com número expressivo de vagas é a logística. O cargo de auxiliar operacional de logística oferece 10 oportunidades e não exige experiência nem escolaridade específica. As atividades incluem recebimento, conferência, armazenamento e expedição de mercadorias, além de organização de estoque e apoio no envio de produtos.

O painel também reúne vagas para balconista, embalador à mão e operador de caixa, com oito oportunidades em diferentes códigos de contratação. Há ainda vagas para atendente de lanchonete, bombeiro hidráulico, carpinteiro de obras, costureiro, consultor de vendas e repositor.

Na construção civil e em atividades técnicas, aparecem oportunidades para armador de ferros, pintor de obras, motorista de caminhão, mecânico, vidraceiro, técnico de segurança do trabalho e técnico de campo civil. Algumas dessas funções exigem experiência comprovada em carteira e escolaridade específica.

Também há oportunidades para quem busca vagas nas áreas administrativa e comercial, como almoxarife, analista de planejamento, analista fiscal, operador de negócios, secretária, representante técnico de vendas e técnico em atendimento e vendas.

O Sine alerta que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem acompanhar a disponibilidade das oportunidades no momento do atendimento.

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