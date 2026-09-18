Sextou com vagas de empregos no Sine Cachoeiro
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.
Nesta sexta-feira (18), o Sine de Cachoeiro tem 104 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
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Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas
- Acabador (estucador de Bege Bahia e Travertino) — 1 vaga
- Açougueiro (disponibilizar moto) — 1 vaga
- Açougueiro — 1 vaga
- Ajudante de açougueiro — 2 vagas
- Ajudante de carga e descarga — 1 vaga
- Alinhador de direção — 2 vagas
- Aplicador de resinas em pisos — 1 vaga
- Atendente de agência — 2 vagas
- Atendente balconista — 1 vaga
- Auxiliar de cozinha — 8 vagas
- Auxiliar de cozinha — 17 vagas
- Auxiliar de faturamento — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza (itinerante) — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza — 3 vagas
- Auxiliar de limpeza — 1 vaga
- Auxiliar de linha de produção — 30 vagas
- Carpinteiro — 3 vagas
- Churrasqueiro — 2 vagas
- Cobrador interno (operador de cobrança) — 3 vagas
- Cozinheiro — 4 vagas
- Cozinheiro (horário noturno) — 6 vagas
- Estoquista — 1 vaga
- Estoquista — 1 vaga
- Lubrificador de máquinas — 1 vaga
- Motorista CNH C — 2 vagas
- Operador de ponte rolante — 1 vaga
- Polidor de pedra — 2 vagas
- Soldador — 2 vagas
- Vendedor de comércio varejista — 2 vagas
- Vendedor interno — 1 vaga
- Vendedor interno — 1 vaga
- Vendedor interno — 4 vagas
- Vendedor interno — 1 vaga
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