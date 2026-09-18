Sextou com vagas de empregos no Sine Cachoeiro

Nesta sexta-feira (18), o Sine de Cachoeiro tem 104 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Como participar

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

Confira as vagas

Acabador (estucador de Bege Bahia e Travertino) — 1 vaga

Açougueiro (disponibilizar moto) — 1 vaga

Açougueiro — 1 vaga

Ajudante de açougueiro — 2 vagas

Ajudante de carga e descarga — 1 vaga

Alinhador de direção — 2 vagas

Aplicador de resinas em pisos — 1 vaga

Atendente de agência — 2 vagas

Atendente balconista — 1 vaga

Auxiliar de cozinha — 8 vagas

Auxiliar de cozinha — 17 vagas

Auxiliar de faturamento — 1 vaga

Auxiliar de limpeza (itinerante) — 1 vaga

Auxiliar de limpeza — 3 vagas

Auxiliar de limpeza — 1 vaga

Auxiliar de linha de produção — 30 vagas

Carpinteiro — 3 vagas

Churrasqueiro — 2 vagas

Cobrador interno (operador de cobrança) — 3 vagas

Cozinheiro — 4 vagas

Cozinheiro (horário noturno) — 6 vagas

Estoquista — 1 vaga

Estoquista — 1 vaga

Lubrificador de máquinas — 1 vaga

Motorista CNH C — 2 vagas

Operador de ponte rolante — 1 vaga

Polidor de pedra — 2 vagas

Soldador — 2 vagas

Vendedor de comércio varejista — 2 vagas

Vendedor interno — 1 vaga

Vendedor interno — 1 vaga

Vendedor interno — 4 vagas

Vendedor interno — 1 vaga

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