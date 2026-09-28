Sine de Anchieta oferece 17 vagas de emprego nesta segunda-feira

Quem procura emprego em Anchieta encontra 17 oportunidades no painel do Sine atualizado nesta segunda-feira (28). As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade.

O maior número de oportunidades é para ajudante de estruturas metálicas, com seis vagas. A função exige experiência registrada em carteira e Ensino Médio completo. Também há quatro vagas para montador de estruturas metálicas, com os mesmos requisitos.

Para auxiliar de linha de produção, o Sine oferece duas vagas. Nesse caso, não é necessária experiência em carteira, mas o candidato deve ter Ensino Médio completo.

O painel ainda apresenta uma vaga para cada uma das funções de acabador de mármore, cortador de pedras, auxiliar de limpeza, chapeiro e doméstica.

Parte das oportunidades não exige experiência profissional. Os requisitos de escolaridade também variam conforme o cargo, desde funções sem exigência escolar até vagas que pedem Ensino Médio completo.

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