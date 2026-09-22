Sine de Cachoeiro tem mais de 140 vagas de emprego nesta terça-feira

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra novas vagas disponíveis no Sine de Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (22).

A soma das oportunidades apresentadas no painel atualizado resulta em 144 vagas, distribuídas entre diferentes áreas e níveis de escolaridade. O documento, no entanto, apresenta no rodapé o total de 104 vagas.

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Entre os destaques está a função de auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades para atuação em frigorífico. Para essa oferta, o painel informa que não é exigida experiência e pede ensino fundamental completo.

Também aparecem 10 vagas para atendente de balcão, voltadas ao atendimento em padaria, e outras 10 para auxiliar operacional de logística.

Há vagas sem exigência de experiência

O painel também reúne oportunidades para candidatos que ainda não possuem experiência profissional em determinadas funções.

Entre elas estão vagas para armador de ferros, atendente de lanchonete, auxiliar de estoque, carpinteiro de obras, embalador à mão, operador de caixa e repositor de supermercado.

Para operador de caixa, por exemplo, há ofertas com oito vagas em dois códigos diferentes, além de outra oportunidade com três postos.

Também existem oportunidades para áreas técnicas e especializadas, como técnico de segurança do trabalho, técnico de campo civil, técnico analista de materiais e representante técnico de vendas.

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