Sine divulga novas oportunidades de emprego em Anchieta; veja os cargos

O Sine de Anchieta divulgou, nesta quarta-feira (16), um novo painel com 10 vagas de emprego e estágio em diferentes áreas.

As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e exigências de experiência.

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Entre os destaques estão duas vagas de estágio em logística. Para concorrer, o candidato não precisa comprovar experiência em carteira e deve estar cursando Administração ou Logística.

Veja as vagas disponíveis

O painel também oferece uma vaga para conferente, destinada a candidatos com experiência em conferência de mercadorias, estoque, logística ou almoxarifado.

Há ainda oportunidades para auxiliar de mecânico de autos, acabador de mármore, cortador de pedras, auxiliar de limpeza e chapeiro.

Na área técnica, aparecem vagas para supervisor de produção de montagem elétrica e auxiliar de técnico de eletrônica.

Alguns cargos exigem experiência profissional, enquanto outros não pedem experiência registrada em carteira.

Escolaridade varia conforme o cargo

As exigências também mudam de acordo com cada função. Há vagas para candidatos com ensino fundamental completo, ensino médio, formação técnica e estudantes de Administração ou Logística.

Para algumas funções, o painel também exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Vagas podem sofrer alterações

O Sine informa que as oportunidades disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Por isso, os interessados devem consultar a disponibilidade da vaga antes de participar do processo de encaminhamento.

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