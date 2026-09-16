Sine divulga novas oportunidades de emprego em Anchieta; veja os cargos
Painel atualizado nesta quarta-feira (16) reúne oportunidades em áreas como logística, mecânica, produção, limpeza e eletrônica.
O Sine de Anchieta divulgou, nesta quarta-feira (16), um novo painel com 10 vagas de emprego e estágio em diferentes áreas.
As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e exigências de experiência.
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Entre os destaques estão duas vagas de estágio em logística. Para concorrer, o candidato não precisa comprovar experiência em carteira e deve estar cursando Administração ou Logística.
Veja as vagas disponíveis
O painel também oferece uma vaga para conferente, destinada a candidatos com experiência em conferência de mercadorias, estoque, logística ou almoxarifado.
Há ainda oportunidades para auxiliar de mecânico de autos, acabador de mármore, cortador de pedras, auxiliar de limpeza e chapeiro.
Na área técnica, aparecem vagas para supervisor de produção de montagem elétrica e auxiliar de técnico de eletrônica.
Alguns cargos exigem experiência profissional, enquanto outros não pedem experiência registrada em carteira.
Escolaridade varia conforme o cargo
As exigências também mudam de acordo com cada função. Há vagas para candidatos com ensino fundamental completo, ensino médio, formação técnica e estudantes de Administração ou Logística.
Para algumas funções, o painel também exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B.
Vagas podem sofrer alterações
O Sine informa que as oportunidades disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Por isso, os interessados devem consultar a disponibilidade da vaga antes de participar do processo de encaminhamento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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