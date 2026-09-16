Site da Câmara de Iúna sofre ataque hacker; página precisou ser retirada do ar

Quem precisou usar o site da Câmara Municipal de Iúna nesta quarta-feira (16) encontrou dificuldades e uma mensagem inusitada. O site do Legislativo foi invadido e passou a exibir a frase “HACK3D BY BLCKORDER”.

A página também teve o conteúdo alterado no site de pesquisa Google. Na descrição exibida, havia uma mensagem atribuída aos responsáveis pelo ataque, com críticas a políticos.

Apesar da invasão, a Casa Legisltiva informou que não identificou perda ou vazamento de dados e arquivos. O Portal da Transparência e o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo também não foram afetados e continuaram disponíveis.

O site institucional foi retirado do ar pela empresa terceirizada responsável pelo serviço, que trabalha na identificação da falha e na correção do problema. Um boletim de ocorrência foi registrado.

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