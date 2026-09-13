Submetralhadora e drogas são apreendidas durante operação em Cachoeiro

Uma submetralhadora e uma grande quantidade de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar durante uma ação realizada na manhã deste domingo (13), no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um homem foi detido e levado para a delegacia.

Segundo a PM, os militares do 9º Batalhão receberam informações de que uma residência na Rua Zildo Gomes estaria sendo usada para armazenar e preparar drogas para o tráfico na região. Durante as buscas no imóvel, as equipes encontraram uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, dois carregadores e 15 munições.

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Também foram apreendidos 422 pinos e cinco porções de substância semelhante à cocaína, 111 buchas e 33 tiras de substância semelhante à maconha, além de aproximadamente 100 gramas de substância semelhante ao crack e duas balanças de precisão. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, junto com todo o material apreendido.

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