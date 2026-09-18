Suspeito de envolvimento em homicídio na Ponte do Liceu é preso em Cachoeiro
Homem suspeito de envolvimento no homicídio na Ponte do Liceu foi localizado pela PM na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro.
Um homem apontado como suspeito de envolvimento no homicídio ocorrido na Ponte de Pedestres do Liceu, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (17). Ele foi localizado na Avenida Beira Rio, nas proximidades da Praça de Fátima.
Segundo o boletim da Polícia Militar, agentes do 9º Batalhão receberam informações do Serviço de Inteligência sobre a existência de um mandado de prisão em aberto e intensificaram o patrulhamento nos locais frequentados pelo suspeito.
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Durante as buscas, os policiais localizaram o homem e realizaram a abordagem. Uma consulta aos sistemas confirmou a existência da ordem judicial. Nenhum material ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.
Conforme informação repassada à reportagem, o preso é apontado como um dos suspeitos de envolvimento no homicídio registrado na noite de 9 de agosto, na Ponte de Pedestres do Liceu, no bairro Baiminas.
Na ocasião, Fabrício da Rocha Mota morreu após sofrer agressões físicas. As investigações ficaram a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro. Um adolescente de 16 anos já havia sido apreendido por suspeita de participação no mesmo crime.
Segundo informações divulgadas anteriormente sobre a investigação, a Justiça apontou indícios de que o homicídio teria relação com uma dívida e teria sido praticado com emprego de meio cruel e em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.
Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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