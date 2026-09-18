Suspeito de envolvimento em homicídio na Ponte do Liceu é preso em Cachoeiro

Um homem apontado como suspeito de envolvimento no homicídio ocorrido na Ponte de Pedestres do Liceu, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (17). Ele foi localizado na Avenida Beira Rio, nas proximidades da Praça de Fátima.

Segundo o boletim da Polícia Militar, agentes do 9º Batalhão receberam informações do Serviço de Inteligência sobre a existência de um mandado de prisão em aberto e intensificaram o patrulhamento nos locais frequentados pelo suspeito.

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Durante as buscas, os policiais localizaram o homem e realizaram a abordagem. Uma consulta aos sistemas confirmou a existência da ordem judicial. Nenhum material ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Conforme informação repassada à reportagem, o preso é apontado como um dos suspeitos de envolvimento no homicídio registrado na noite de 9 de agosto, na Ponte de Pedestres do Liceu, no bairro Baiminas.

Na ocasião, Fabrício da Rocha Mota morreu após sofrer agressões físicas. As investigações ficaram a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro. Um adolescente de 16 anos já havia sido apreendido por suspeita de participação no mesmo crime.

Segundo informações divulgadas anteriormente sobre a investigação, a Justiça apontou indícios de que o homicídio teria relação com uma dívida e teria sido praticado com emprego de meio cruel e em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

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