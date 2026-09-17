Suspeito de esfaquear dois homens em Venda Nova é preso na Serra

Um homem de 33 anos, investigado por duas tentativas de homicídio em Venda Nova do Imigrante, foi preso na tarde desta quarta-feira (16), no bairro Serra Dourada II, no município da Serra.

A prisão ocorreu após equipes da Polícia Civil identificarem um possível endereço onde o investigado estaria morando. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Venda Nova do Imigrante.

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Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o homem é apontado como autor de duas tentativas de homicídio registradas em 12 de abril de 2025, no bairro Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com a investigação, após uma discussão entre colegas de trabalho, o suspeito teria atacado dois homens com golpes de faca. As vítimas ficaram feridas.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante realizou levantamentos e identificou que o investigado poderia estar residindo na Serra. As informações foram repassadas à DHPP do município.

Após diligências, os policiais localizaram o homem em uma residência no bairro Serra Dourada II e cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Depois dos procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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