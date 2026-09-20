Suspeito de tráfico é preso com drogas, dinheiro e balança em Alegre

A Polícia Militar, prendeu no último sábado (19), um jovem de 23 anos suspeitp de tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Vila Alta, em Alegre.

De acordo com informações da PM, os militares faziam patrulhamento por volta das 16h, na Rua João Bravo, quando abordaram o suspeito.

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Com ele, a equipe encontrou porções de maconha, cocaína e uma substância conhecida como “pak”, além de R$ 2.412 em dinheiro e um aparelho celular.

Durante a ocorrência, os policiais também realizaram buscas na casa do suspeito. Em uma mochila, a equipe encontrou um tablete e 18 porções de maconha, uma porção de “pak”, uma balança de precisão, R$ 17,95 e outro celular.

Ao final da ação, a Polícia Militar apreendeu drogas, material utilizado para enrolar entorpecentes, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 2.429,95 em dinheiro.

O jovem foi levado, junto com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso seguiu para as providências cabíveis.

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