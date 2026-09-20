Suspeito tenta se esconder em posto e acaba preso com arma em Presidente Kennedy

A Polícia Militar prendeu, no último sábado (19), em Presidente Kennedy, um homem que estava foragido da Justiça. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um revólver calibre 32.

Segundo a PM, câmeras de videomonitoramento identificaram o homem em atitude suspeita em um posto de combustíveis, no Centro do município.

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Uma equipe foi até o local para verificar a situação. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou se esconder atrás de uma bomba de combustível.

Durante a abordagem, os militares localizaram um revólver calibre 32 com cinco munições intactas.

Ao consultar os dados do homem, a equipe constatou ainda a existência de um mandado de prisão relacionado ao crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim.

Os policiais levaram o suspeito para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, a equipe o autuou em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A autoridade policial definiu o valor da fiança, mas o homem não efetuou o pagamento. A polícia também cumpriu o mandado de prisão que estava em aberto.

Depois dos procedimentos, os agentes encaminharam o suspeito ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ele permanece à disposição da Justiça.

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