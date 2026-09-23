Tem CPF na nota? Programa sorteia R$ 123 mil em prêmios no Espírito Santo

Chegou a hora de torcer! O Nota Premiada Capixaba realiza, nesta quinta-feira (24), o sorteio de setembro, com R$ 123 mil em prêmios para 15 participantes das regiões Metropolitana, norte e sul do Espírito Santo. A transmissão começa às 13h30, ao vivo, pela TVE Espírito Santo, pela Espírito Santo FM e pelas redes sociais da emissora.

Em cada uma das três regiões serão sorteados cinco prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil. Participam desta edição os bilhetes gerados a partir das notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de agosto.

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E, no Nota Premiada Capixaba, o prêmio também ajuda a fortalecer o trabalho das instituições sociais. No momento do cadastro, cada participante escolhe uma entidade para apoiar. Se for sorteado, a instituição indicada recebe um valor equivalente à metade do prêmio conquistado por ele.

Assim, se um participante ganhar R$ 25 mil, por exemplo, a instituição escolhida por ele recebe R$ 12,5 mil. Hoje, o programa conta com 197 entidades sociais participantes, distribuídas por todo o Espírito Santo.

Além dos valores vinculados aos sorteios, as instituições cadastradas recebem mensalmente um rateio de R$ 170 mil. O recurso é distribuído de acordo com o Índice de Engajamento Social, que leva em consideração, entre outros critérios, o número de participantes que escolheram apoiar cada entidade.

As instituições sociais interessadas em fazer parte do programa também podem se cadastrar pelo site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, onde estão disponíveis as informações e regras para participação.

Para os cidadãos, participar também é simples. Cada R$ 1,00 em compras com CPF na nota corresponde a um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, o participante recebe automaticamente um bilhete para os sorteios mensais.

Os ganhadores serão comunicados pelo e-mail informado no cadastro. Quando necessário, a equipe do Nota Premiada Capixaba também fará contato telefônico para orientar sobre o resgate do prêmio, que deve ser solicitado no prazo de até 90 dias. A planilha com o resultado e as demais informações sobre o sorteio serão disponibilizadas no site do programa.

Como participar

Para concorrer, basta acessar www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, fazer o cadastro, escolher uma instituição social para apoiar e pedir CPF na nota sempre que fizer compras no Espírito Santo.

O cadastro leva apenas alguns minutos e solicita informações básicas, como nome completo, endereço e contatos. Depois disso, não é preciso guardar nem cadastrar as notas fiscais. Os pontos e os bilhetes são gerados automaticamente pelo sistema a partir das compras identificadas com o CPF do participante.

57º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 24 de setembro (quinta-feira)

Horário: 13h30

Transmissão: ao vivo pela TVE Espírito Santo, Espírito Santo FM e redes sociais da emissora

Prêmios em cada região — Metropolitana, norte e sul

• 1º prêmio: R$ 25 mil

• 2º prêmio: R$ 7 mil

• 3º prêmio: R$ 5 mil

• 4º prêmio: R$ 2,5 mil

• 5º prêmio: R$ 1,5 mil

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