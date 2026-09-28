Tem dinheiro em bets? Governo vai enviar aviso pelo WhatsApp; veja os prazos

Brasileiros que possuem CPF cadastrado em casas de apostas poderão receber uma mensagem do Governo Federal pelo WhatsApp. O aviso terá informações sobre os prazos e procedimentos para recuperar valores que permanecem depositados nas plataformas.

Além do WhatsApp, o governo enviará as notificações pela caixa postal do gov.br. A iniciativa pretende fazer com que os usuários recebam diretamente as orientações necessárias para solicitar e acompanhar a devolução do dinheiro.

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A medida integra as providências previstas na Medida Provisória editada em 25 de setembro, que determina o encerramento da exploração, oferta, intermediação e publicidade das apostas de quota fixa no Brasil.

Até quando as bets deverão devolver o dinheiro?

De acordo com as regras divulgadas pelo Governo Federal, as próprias casas de apostas deverão devolver os saldos em dinheiro aos usuários até 5 de outubro.

Nos casos previstos pela medida, as instituições financeiras poderão fazer a restituição dos recursos. Nessa situação, o prazo vai até 14 de outubro.

As mensagens serão direcionadas aos cidadãos identificados a partir das bases das operadoras de apostas. O procedimento levará em consideração situações de bloqueio por autoexclusão e outras restrições previstas na regulamentação.

Com os avisos, o governo pretende informar diretamente quem possui CPF registrado nas plataformas sobre as etapas para receber os recursos.

A orientação ganha importância diante do cronograma estabelecido para o encerramento das atividades das bets no país. Por isso, quem possui valores depositados deve ficar atento às notificações e aos prazos definidos para a devolução.

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