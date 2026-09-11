Tempo firme predomina no Espírito Santo nesta sexta-feira e temperaturas chegam a 30ºC
Sistema de alta pressão mantém o tempo firme no Estado, com poucas nuvens, ausência de chuva e leve elevação das temperaturas.
A sexta-feira será de tempo firme em todo o Espírito Santo, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva.
As temperaturas também apresentam leve elevação e permanecem mais altas durante a tarde.
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Segundo a previsão, um sistema de alta pressão atmosférica atua sobre o oceano e favorece ventos de norte. Essa condição dificulta a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo seco no Estado.
Na Região Sul, o sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 21°C e 29°C. Nas áreas mais altas, os termômetros devem marcar entre 17°C e 27°C.
Na Grande Vitória, o dia também será de sol entre algumas nuvens, sem chuva. A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima chega a 27°C. Em Vitória, os termômetros também variam entre 20°C e 27°C.
A Região Norte terá mínima de 21°C e máxima de 30°C, com tempo aberto e sem chuva.
No Noroeste, as áreas menos elevadas registram temperaturas entre 19°C e 30°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 18°C a 27°C.
Na Região Serrana, as áreas mais baixas terão mínima de 19°C e máxima de 27°C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 17°C e 24°C.
Na Região Nordeste, a previsão indica temperaturas entre 20°C e 29°C, também sem chuva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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