Tempo muda no ES com aumento de temperatura e possibilidade de chuva passageira

O Espírito Santo terá uma quarta-feira (17) com sol e variação de nuvens em todas as regiões. A previsão indica possibilidade de chuva rápida em alguns momentos do dia.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta ainda um pequeno aumento de temperatura no Estado.

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Na Grande Vitória, o tempo fica com sol entre muitas nuvens. Há previsão de chuva rápida ao longo do dia. A temperatura varia entre 18 °C e 26 °C. Em Vitória, a mínima também será de 18 °C e a máxima chega a 26 °C.

Na Região Sul, o cenário será semelhante, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 21 °C e 27 °C. Já nas áreas altas, a mínima será de 17 °C e a máxima de 25 °C.

Outras regiões

Na Região Serrana, a previsão também aponta sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos. As áreas menos elevadas terão temperaturas entre 19 °C e 25 °C. Nas áreas altas, a variação será de 17 °C a 24 °C.

Na Região Norte, o tempo terá muitas nuvens e previsão de chuva rápida. A temperatura mínima será de 19 °C e a máxima pode chegar a 27 °C.

Na Região Noroeste, o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva passageira. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 18 °C e a máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, o dia também terá sol entre muitas nuvens e previsão de chuva rápida em alguns momentos. Os termômetros ficam entre 20 °C e 26 °C.

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