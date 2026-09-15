Tempestade pode trazer granizo e ventos de até 60 km/h nesta terça (15) no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para esta terça-feira (15). O aviso começou à meia-noite e segue válido até as 23h59 desta terça. O aviso é para todo Espírito Santo.

Segundo o INMET, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

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Quais são os riscos?

De acordo com o aviso, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

As rajadas de vento também exigem atenção da população durante a passagem das áreas de instabilidade.

Orientações de segurança

Em caso de ventos fortes, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Durante a tempestade, a população deve evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

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