Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos: 'Além do luto há uma jornada linda'

O ator Thiago Lacerda confirmou a separação da atriz Vanessa Lóes, após cerca de 25 anos de relacionamento. Os dois começaram a namorar em 2001, casaram-se em 2007 e têm três filhos: Gael, Cora e Pilar. A separação foi noticiada neste domingo (20), em entrevista ao jornal O Globo.

Em vídeo divulgado pelo Metrópoles, o ator falou sobre o fim da união e a importância de preservar a família.

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“É importante dizer, de forma objetiva e honesta: sim, estamos separados. Um relacionamento de 25 anos que trouxe três filhos incríveis. A mãe dos meus filhos, uma mulher maravilhosa, importantíssima na minha vida. E que nesse momento a gente encara a nossa jornada de uma outra forma”, afirmou.

Reservado quanto à vida pessoal, Thiago também comentou a exposição de sua intimidade. Disse que, embora reconheça que a profissão o coloque sob os holofotes, sempre entendeu que sua vida privada pertence a ele e às pessoas próximas.

Sobre como pretende conduzir a separação, o ator destacou o respeito e o afeto pela família.

“A gente pretende conduzir isso da melhor maneira possível para todos nós, da maneira mais discreta, mais respeitosa possível. Pelo afeto, pela amizade, pelo companheirismo, pelas crianças”, disse.

O ator comparou o fim do relacionamento a um processo de luto, mas afirmou que enxerga novas possibilidades para o futuro.

“É importante vivenciar esses momentos de transformação. É uma espécie de luto, e todo momento de luto precisa ser cumprido, vivido, apreendido. Fica a certeza de que para além do luto há uma jornada linda, generosa, me esperando. E vai ser sempre em família, perto das pessoas que eu amo”, concluiu.

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