Trânsito segue bloqueado após carreta atingir poste em Cachoeiro

O trânsito continua bloqueado no trecho que liga a Rua Moreira, no bairro Independência, às regiões de Coronel Borges e Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, após uma carreta de grande porte atingir um poste nesta quinta-feira (17).

O acidente aconteceu durante uma manobra do veículo longo. Com o impacto, a estrutura foi danificada e a passagem de veículos precisou ser interrompida.

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Agentes de trânsito permanecem no local orientando os motoristas. A recomendação é que quem precisa passar pela região procure rotas alternativas até a liberação da via.

Uma equipe da EDP também foi acionada para avaliar a situação e realizar a substituição do poste atingido. Até o momento, não há informações sobre feridos nem previsão para a normalização do trânsito.

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