Trânsito segue bloqueado após carreta atingir poste em Cachoeiro
Trânsito segue bloqueado após carreta atingir poste em Cachoeiro. Motoristas devem buscar rotas alternativas até a liberação da via.
O trânsito continua bloqueado no trecho que liga a Rua Moreira, no bairro Independência, às regiões de Coronel Borges e Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, após uma carreta de grande porte atingir um poste nesta quinta-feira (17).
O acidente aconteceu durante uma manobra do veículo longo. Com o impacto, a estrutura foi danificada e a passagem de veículos precisou ser interrompida.
Leia mais: Motociclista fica ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Agentes de trânsito permanecem no local orientando os motoristas. A recomendação é que quem precisa passar pela região procure rotas alternativas até a liberação da via.
Uma equipe da EDP também foi acionada para avaliar a situação e realizar a substituição do poste atingido. Até o momento, não há informações sobre feridos nem previsão para a normalização do trânsito.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726