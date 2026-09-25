Transporte de Cachoeiro passa por modernização com novo sistema de bilhetagem eletrônica

O transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim vai passar por uma nova etapa de modernização. O Consórcio NovoTrans apresentou, nesta quinta-feira (24), o novo sistema de bilhetagem eletrônica e o projeto da nova loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI).

A apresentação aconteceu durante um café da manhã no SEST SENAT e reuniu autoridades, representantes do setor, profissionais de comunicação e empresas. Entre os participantes estavam o secretário municipal de Comunicação, Parraro Scherrer, e a diretora-presidente da AGERSA, Tatiana Pirovani Rodrigues.

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Durante o encontro, o NovoTrans detalhou o funcionamento do sistema TACOM, que vai integrar processos de bilhetagem, controle e atendimento. O consórcio também apresentou o cronograma previsto para implantação da tecnologia e migração dos cartões.

Outra novidade envolve os canais digitais destinados aos passageiros. O aplicativo KIM e o site Mais Cachoeiro vão concentrar serviços, informações, recargas e outras funcionalidades ligadas ao transporte coletivo.

O evento também apresentou o projeto da nova loja do CCI. O espaço ficará na Galeria do Renê, no Centro de Cachoeiro, e começa a atender o público no dia 13 de outubro de 2026.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Segundo o Consórcio NovoTrans, a implantação das novas ferramentas busca ampliar o acesso dos usuários aos serviços do transporte coletivo e tornar o atendimento mais integrado, seguro e prático.

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