Transporte público será gratuito em Cachoeiro no domingo

Os usuários do transporte coletivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim poderão utilizar os ônibus gratuitamente neste domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026.

A medida foi estabelecida pela Prefeitura por meio do Decreto nº 37.755 e vale para todos os passageiros, sem distinção.

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A gratuidade será aplicada durante todo o período de funcionamento de cada linha, desde a primeira até a última viagem programada para o domingo.

Caso haja segundo turno, o benefício também será oferecido no dia 25 de outubro.

Serviço terá frequência de dia útil

O decreto determina que o transporte coletivo opere com frequência compatível com a praticada em dias úteis, sem redução da oferta habitual. A medida está de acordo com a regulamentação do TSE para as Eleições 2026, que determina transporte coletivo gratuito nos dias de votação e frequência compatível com a dos dias úteis. Justiça Eleitoral

A Prefeitura também poderá reforçar a frota e ampliar horários caso a demanda seja maior durante o dia.

O embarque continuará seguindo o procedimento habitual. Os passageiros poderão usar o sistema de bilhetagem eletrônica, mas nenhuma tarifa será cobrada.

A gratuidade atende ainda à decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a oferta de transporte coletivo gratuito nos dias de eleição, como forma de garantir o acesso dos eleitores aos locais de votação. Portal do STF

A programação das linhas urbanas e distritais e os horários previstos para o domingo estão no decreto municipal.

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