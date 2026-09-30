Festival Sabores e Encantos reúne sabores e peças do artesanato de Cachoeiro

O Festival Sabores & Encantos, que acontece nesta quarta-feira (30), a partir das 17h, na área da antiga Estação Ferroviária, no bairro Guandu, junto com a tradicional Feira do Servidor, chega novamente trazendo mais uma opção de lazer para a população de Cachoeiro.

Um das atrações do evento é o artesanato local que estará presente com diversas opções de produtos confeccionados pelas mãos habilidosas e criativas dos artesãos de Cachoeiro. A viabilização é da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit).

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De acordo com a secretária da pasta, Ednalva Marin, o incentivo ao artesanato representa um importante instrumento de desenvolvimento econômico e valorização cultural de nossa gente.

“Ao apoiar os artesãos do município, estamos fortalecendo a economia local, estimulando a geração de renda e valorizando o talento e a identidade cultural de Cachoeiro”, destacou.

Além do Festival, o artesanato de Cachoeiro pode ser encontrado no Mercado Municipal do Amarelo, localizado na Rua Costa Pereira, próximo à Praça São João. O espaço reúne diversos trabalhos artesanais, como bordados, crochês, patchwork, artigos decorativos e outras opções de presente para o ano todo. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.

O Festival

A inspiração para a realização do Festival Sabores & Encantos vem, de fato, dos sabores e encantos de Cachoeiro de Itapemirim e busca valorizar as riquezas produzidas no município, criando, assim, novas oportunidades para empreendedores em geral.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) e da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), em parceria com a Casulo Eventos.

A proposta é aproximar ainda mais a população dos produtores rurais e empreendedores locais, incentivando o consumo de produtos da região e movimentando a economia. A área da antiga Estação Ferroviária, que vem recebendo diferentes iniciativas culturais e turísticas, está se transformando em um ponto de encontro para quem deseja fazer as compras da semana, conhecer produtos artesanais, saborear a gastronomia local e aproveitar a programação cultural.

Serviço

Festival Sabores & Encantos – Estação Ferroviária, Guandu

Quarta-feira, 30 de setembro

Horário: 17h às 21h

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