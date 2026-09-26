Último dia da FECAP em Iúna terá Banda Royal Six encerrando a programação com chave de ouro
Último dia do evento terá apresentações de Samba MLK, às 20h, e Royal Six, às 22h, além de estandes com gastronomia, artesanato e produtos regionais.
A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) de Iúna chega ao último dia neste sábado (26), com programação voltada à música, gastronomia, empreendedorismo e valorização dos produtos regionais.
A agenda musical começa às 20h, com apresentação do Samba MLK. Na sequência, às 22h, a Banda Royal Six sobe ao palco e encerra a programação de shows da edição.
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Além das apresentações, o público poderá circular pelos estandes instalados na Praça da Avenida Ferreira Vale, no Centro, e conhecer produtos de micro e pequenos empreendedores da região.
A feira reúne opções de culinária regional, cafés, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços do comércio do Caparaó.
A proposta da FECAP é fortalecer a economia local, gerar renda e ampliar a visibilidade de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais.
Serviço
Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna
- Onde: Praça da Avenida Ferreira Vale, Centro de Iúna
- Entrada: gratuita
- Classificação: livre
Programação deste sábado (26)
20h — Samba MLK
22h — Banda Royal SixReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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