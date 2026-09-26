Último dia da FECAP em Iúna terá Banda Royal Six encerrando a programação com chave de ouro

A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) de Iúna chega ao último dia neste sábado (26), com programação voltada à música, gastronomia, empreendedorismo e valorização dos produtos regionais.

A agenda musical começa às 20h, com apresentação do Samba MLK. Na sequência, às 22h, a Banda Royal Six sobe ao palco e encerra a programação de shows da edição.

Leia também: Vai dar praia? Veja como fica o tempo no Espírito Santo após dias de chuva

Além das apresentações, o público poderá circular pelos estandes instalados na Praça da Avenida Ferreira Vale, no Centro, e conhecer produtos de micro e pequenos empreendedores da região.

A feira reúne opções de culinária regional, cafés, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços do comércio do Caparaó.

A proposta da FECAP é fortalecer a economia local, gerar renda e ampliar a visibilidade de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais.

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna

Onde: Praça da Avenida Ferreira Vale, Centro de Iúna

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Programação deste sábado (26)

20h — Samba MLK

22h — Banda Royal Six

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui