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Último dia da FECAP em Iúna terá Banda Royal Six encerrando a programação com chave de ouro

Último dia do evento terá apresentações de Samba MLK, às 20h, e Royal Six, às 22h, além de estandes com gastronomia, artesanato e produtos regionais.

Banda Royal Six
Foto: Divulgação

A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) de Iúna chega ao último dia neste sábado (26), com programação voltada à música, gastronomia, empreendedorismo e valorização dos produtos regionais.

A agenda musical começa às 20h, com apresentação do Samba MLK. Na sequência, às 22h, a Banda Royal Six sobe ao palco e encerra a programação de shows da edição.

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Além das apresentações, o público poderá circular pelos estandes instalados na Praça da Avenida Ferreira Vale, no Centro, e conhecer produtos de micro e pequenos empreendedores da região.

A feira reúne opções de culinária regional, cafés, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços do comércio do Caparaó.

A proposta da FECAP é fortalecer a economia local, gerar renda e ampliar a visibilidade de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais.

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna

  • Onde: Praça da Avenida Ferreira Vale, Centro de Iúna
  • Entrada: gratuita
  • Classificação: livre

Programação deste sábado (26)

20h — Samba MLK

22h — Banda Royal Six

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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