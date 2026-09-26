Vai dar praia? Veja como fica o tempo no Espírito Santo após dias de chuva
Afastamento da frente fria reduz a nebulosidade, mantém o tempo estável e eleva as temperaturas em todas as regiões capixabas.
O sábado será de tempo firme, sol e temperaturas mais altas em todo o Espírito Santo. Com o afastamento da frente fria em direção ao sul da Bahia, os ventos passam a soprar de norte e favorecem a redução da nebulosidade no Estado.
Segundo a previsão, o sol vai predominar entre poucas nuvens em todas as regiões capixabas. Não há previsão de chuva, e as temperaturas sobem em relação aos últimos dias, deixando a tarde mais quente.
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Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens e tempo seco. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C. Em Vitória, os termômetros também ficam entre 19°C e 30°C.
A Região Sul terá algumas das maiores temperaturas do Estado. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 18°C e a máxima poderá chegar a 32°C. Nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 17°C e 27°C.
Na Região Serrana, o sol também aparece entre nuvens, sem chuva. As áreas menos elevadas terão temperaturas entre 19°C e 27°C. Nos pontos mais altos, a mínima será de 17°C e a máxima de 26°C.
A Região Norte terá mínima de 19°C e máxima de 31°C. Já no Noroeste, os termômetros podem atingir 32°C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 18°C e 29°C.
Na Região Nordeste, o sábado também terá sol entre poucas nuvens e nenhuma previsão de chuva. A temperatura mínima será de 19°C, enquanto a máxima chega a 30°C.
Com o tempo estável em todo o Estado, o sábado será marcado pelo retorno do sol e pela elevação das temperaturas após os dias de maior nebulosidade.
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