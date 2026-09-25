Uniarts abre vaga em Cachoeiro para candidatos sem experiência; saiba como se candidatar

A Uniarts Toldos e Coberturas abriu processo seletivo para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais/Montagem, com atuação em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o anúncio divulgado pela empresa, os candidatos precisam morar em Cachoeiro. A Uniarts busca profissionais com perfil proativo e organizado.

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Contudo, não é necessário possuir experiência na função. Assim, a oportunidade também pode atender quem busca ingressar no mercado de trabalho ou procura uma nova colocação profissional.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde, vale-refeição e seguro de vida. A vaga também prevê salário compatível com o mercado.

Como se candidatar

Os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para a empresa. O envio pode ser feito pelo WhatsApp (28) 99959-9089 ou pelo e-mail [email protected].

A Uniarts Toldos e Coberturas fica na Rua Claudio Andrade, nº 29, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

Informações

Instagram: @uniartstoldos

Endereço: Rua Claudio Andrade, 29 – Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim

Contato: (28) 99959-9089

Site: www.uniartstoldos.com.br

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