Unimed Sul Capixaba participa de Encontro Estadual da Marca em Vitória

A Unimed Sul Capixaba participou, nesta quinta-feira (17), do Encontro Estadual da Marca Unimed, realizado em Vitória e organizado pela Federação Espírito Santo. A programação reuniu profissionais do Sistema Unimed para um momento de troca de experiências, conexão e reflexão sobre os caminhos para comunicar melhor, cooperar mais e fortalecer a presença da marca no Estado.

Entre os destaques da programação esteve a palestra de Thaís Jerônimo, relações-públicas, doutora em Estudos da Linguagem e especialista em comunicação e relacionamento. Com mais de 20 anos de experiência na área, Thaís também é autora do livro A Era da Escuta, lançado no mês passado, que aborda temas como comunicação consciente, escuta e construção de relações.

A Unimed Sul Capixaba esteve representada no encontro por integrantes das equipes de Comunicação, Marketing e Mercado, que aproveitaram a programação para ampliar conhecimentos, trocar experiências com profissionais de outras cooperativas e acompanhar discussões relacionadas à comunicação e ao posicionamento da marca Unimed.

O encontro reforça a importância da integração entre as singulares e da construção conjunta de estratégias que contribuam para uma comunicação cada vez mais alinhada aos valores e ao propósito do Sistema Unimed.

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