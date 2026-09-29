Vai votar domingo? e-Título terá mudança importante nas Eleições 2026

Quem ainda não baixou o e-Título terá uma facilidade a mais nas Eleições 2026. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o aplicativo poderá ser baixado inclusive no próprio dia da votação, tanto no primeiro turno, em 4 de outubro, quanto no segundo, onde houver, em 25 de outubro.

A mudança representa uma diferença em relação a eleições anteriores. Até então, o download e o primeiro acesso eram interrompidos no dia do pleito para diminuir a sobrecarga dos sistemas e priorizar quem já havia ativado o aplicativo. Para este ano, o TSE afirma ter reforçado a infraestrutura para manter o serviço disponível.

Apesar da liberação, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor faça o download e a ativação com antecedência. A medida permite conferir os dados e as funcionalidades antes de sair para votar, além de ajudar a evitar uma concentração de acessos no domingo.

A nova versão do e-Título concentra diferentes serviços eleitorais. Pelo aplicativo, é possível acessar a via digital do título, emitir certidões, justificar ausência às urnas, consultar informações eleitorais e se inscrever como mesário voluntário. A ferramenta também passou a permitir a quitação de débitos por Pix ou cartão.

Outra novidade é o envio de notificações da Justiça Eleitoral diretamente ao celular. Segundo o TSE, a estratégia considera o aumento expressivo da utilização do aplicativo nos dias de votação.

Para tentar garantir estabilidade durante as eleições, o tribunal criou o Espaço e-Título, na sede do TSE. O ambiente reúne profissionais das áreas técnica, suporte, segurança e banco de dados para monitorar o aplicativo e agilizar a resposta a eventuais problemas.

e-Título pode substituir documento com foto?

Quem possui biometria cadastrada e fotografia exibida no e-Título poderá apresentar o aplicativo como documento de identificação para votar. Quem não tiver foto no aplicativo deverá apresentar um documento oficial com fotografia.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro.

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