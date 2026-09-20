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Veja quais farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo

Estabelecimentos estão distribuídos pelo Centro e por bairros como Gilberto Machado, Ferroviários, Zumbi, Boa Vista e Teixeira Leite.

Vagas de emprego em farmácia de Cachoeiro - oportunidade de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim
Foto: Pixabay

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a relação das farmácias de plantão deste domingo (20).

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Ao todo, seis estabelecimentos estão escalados para atendimento em diferentes regiões do município.

Confira as farmácias de plantão

Drogaria Cachoeiro

  • Praça Jerônimo Monteiro, 89, Centro, ao lado do Renê
  • Telefone: (28) 3511-2478

Drogaria Júlia

  • Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 1, Gilberto Machado, em frente ao CRE
  • Telefone: (28) 3521-0251

Farmácia Vida

  • Rua Mario Imperial, 47, Ferroviários, em frente ao Hospital Evangélico
  • Telefone: (28) 3517-3441

Drogaria Júlia

  • Avenida José Félix Cheim, s/n, Zumbi, Linha Vermelha, próximo ao Supermercado Baratão
  • Telefone: (28) 3517-1600

Drogaria Júlia

  • Rodovia Ricardo Barbieri, 78, Boa Vista, em frente ao Supermercado Otavarp
  • Telefone: (28) 3025-2501

Drogaria Avenida

  • Avenida Mauro Miranda Madureira, 181, Teixeira Leite, ao lado do Posto Guandu
  • Telefones: (28) 3025-5774 e 99951-0653

Horários de funcionamento

Segundo o aviso, as drogarias localizadas no Centro e em Guandu devem funcionar das 7h às 22h.

Nos demais bairros, o horário indicado é das 7h às 19h, com possibilidade de funcionamento até as 22h.

A Vigilância Sanitária também disponibiliza canais para sugestões e reclamações pelo e-mail [email protected] e pelo telefone 3199-1631.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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