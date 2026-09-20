Veja quais farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo
Estabelecimentos estão distribuídos pelo Centro e por bairros como Gilberto Machado, Ferroviários, Zumbi, Boa Vista e Teixeira Leite.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a relação das farmácias de plantão deste domingo (20).
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Ao todo, seis estabelecimentos estão escalados para atendimento em diferentes regiões do município.
Confira as farmácias de plantão
Drogaria Cachoeiro
- Praça Jerônimo Monteiro, 89, Centro, ao lado do Renê
- Telefone: (28) 3511-2478
Drogaria Júlia
- Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 1, Gilberto Machado, em frente ao CRE
- Telefone: (28) 3521-0251
Farmácia Vida
- Rua Mario Imperial, 47, Ferroviários, em frente ao Hospital Evangélico
- Telefone: (28) 3517-3441
Drogaria Júlia
- Avenida José Félix Cheim, s/n, Zumbi, Linha Vermelha, próximo ao Supermercado Baratão
- Telefone: (28) 3517-1600
Drogaria Júlia
- Rodovia Ricardo Barbieri, 78, Boa Vista, em frente ao Supermercado Otavarp
- Telefone: (28) 3025-2501
Drogaria Avenida
- Avenida Mauro Miranda Madureira, 181, Teixeira Leite, ao lado do Posto Guandu
- Telefones: (28) 3025-5774 e 99951-0653
Horários de funcionamento
Segundo o aviso, as drogarias localizadas no Centro e em Guandu devem funcionar das 7h às 22h.
Nos demais bairros, o horário indicado é das 7h às 19h, com possibilidade de funcionamento até as 22h.
A Vigilância Sanitária também disponibiliza canais para sugestões e reclamações pelo e-mail [email protected] e pelo telefone 3199-1631.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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