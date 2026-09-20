Veja quais farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a relação das farmácias de plantão deste domingo (20).

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Ao todo, seis estabelecimentos estão escalados para atendimento em diferentes regiões do município.

Confira as farmácias de plantão

Drogaria Cachoeiro

Praça Jerônimo Monteiro, 89, Centro, ao lado do Renê

Telefone: (28) 3511-2478

Drogaria Júlia

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 1, Gilberto Machado, em frente ao CRE

Telefone: (28) 3521-0251

Farmácia Vida

Rua Mario Imperial, 47, Ferroviários, em frente ao Hospital Evangélico

Telefone: (28) 3517-3441

Drogaria Júlia

Avenida José Félix Cheim, s/n, Zumbi, Linha Vermelha, próximo ao Supermercado Baratão

Telefone: (28) 3517-1600

Drogaria Júlia

Rodovia Ricardo Barbieri, 78, Boa Vista, em frente ao Supermercado Otavarp

Telefone: (28) 3025-2501

Drogaria Avenida

Avenida Mauro Miranda Madureira, 181, Teixeira Leite, ao lado do Posto Guandu

Telefones: (28) 3025-5774 e 99951-0653

Horários de funcionamento

Segundo o aviso, as drogarias localizadas no Centro e em Guandu devem funcionar das 7h às 22h.

Nos demais bairros, o horário indicado é das 7h às 19h, com possibilidade de funcionamento até as 22h.

A Vigilância Sanitária também disponibiliza canais para sugestões e reclamações pelo e-mail [email protected] e pelo telefone 3199-1631.

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