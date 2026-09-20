Sol aparece em todo o ES neste domingo e temperaturas sobem

O domingo (20) será de tempo firme em todo o Espírito Santo, segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

O padrão de ventos de norte mantém as condições de estabilidade, com poucas nuvens e predomínio de sol ao longo do dia.

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O Incaper informa que não há previsão de chuva em nenhuma região capixaba neste domingo.

As temperaturas também seguem em elevação, com pequeno aumento em relação aos dias anteriores.

O cenário mantém a sequência de tempo mais aberto registrada no fim de semana, depois de um sábado também sem previsão de chuva no Estado.

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