Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (27)
Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.
Neste domingo (27), há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.
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A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.
Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
Confira as farmácias de plantão – 27/09/2026
1 – DROGARIA CACHOEIRO
End: Pça Visconde Matozinhos, 17 – Guandú – em frente ao Posto Nogueira
Tel.: 3521-5533
2 – FARMÁCIA PAGUE MENOS
End: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 72 – Gilberto Machado, ao lado da Padaria Top
Tel.: 3522-8299
3 – DROGARIA OPÇÃO
End: Av. Jones Santos Neves, 77 – Santo Antônio, ao lado do Sup. Perim de cima
Tel.: 3521-0401
4 – DROGARIA COSTA
End: Rua Cariri, 07 – Aquidaban, em frente à Praça Elísio Imperial
Tel.: 3511-6787
5 – FARMÁCIA TREVO
End: Rod. Ricardo Barbieri, 74 – Aeroporto, em frente ao Supermercado Otavarp
Tel.: 3521-5181
6 – DROGARIA UNIÃO FARMA
End: Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 2164 – Álvaro Tavares, em frente a subida do bairro Alto União, próximo ao Posto Nazarão
Tel.: (28)99940-4198
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