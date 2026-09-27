Sol predomina e calor aumenta neste domingo em todo o Espírito Santo

O domingo será de tempo firme, sol e calor em todo o Espírito Santo. A circulação atmosférica associada ao sistema de alta pressão mantém os ventos predominantes de norte e favorece a estabilidade em todas as regiões capixabas.

O sol deve aparecer entre poucas nuvens durante o dia, e não há previsão de chuva em nenhuma região do Estado. As temperaturas seguem elevadas, principalmente durante a tarde.

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Na Grande Vitória, o dia terá sol entre nuvens e tempo seco. Os termômetros variam entre 19°C e 31°C. Em Vitória, a previsão indica os mesmos valores.

Na Região Sul, as temperaturas podem alcançar 33°C nas áreas menos elevadas, com mínima de 18°C. Nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 17°C e 28°C.

A Região Serrana também terá sol entre nuvens e nenhuma previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19°C e 29°C. Nos pontos mais altos, variam entre 17°C e 28°C.

Na Região Norte, a mínima será de 19°C e a máxima chega a 32°C.

O Noroeste também pode registrar máximas de 33°C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 18°C e 29°C.

Na Região Nordeste, o domingo terá mínima de 20°C e máxima de 31°C, também sem previsão de chuva.

Com o tempo estável em todo o Estado, a tendência é de uma tarde mais quente e predomínio de sol entre poucas nuvens.

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