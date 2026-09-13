VÍDEO | Câmeras flagram colisão entre dois carros no trevo do IBC, em Cachoeiro
Acidente aconteceu na noite de sábado (12); trecho é conhecido pelo registro frequente de ocorrências.
Uma colisão entre dois veículos foi registrada na noite deste sábado (12), nas proximidades do trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na região.
O trecho é conhecido por registrar acidentes com frequência. Após a colisão, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos no local.
Leia mais: Ônibus bate em guard-rail e atinge comércio após falha nos freios em Alegre
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis feridos ou sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos envolvidos. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram informadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726