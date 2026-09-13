VÍDEO | Câmeras flagram colisão entre dois carros no trevo do IBC, em Cachoeiro

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na noite deste sábado (12), nas proximidades do trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na região.

O trecho é conhecido por registrar acidentes com frequência. Após a colisão, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos no local.

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Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis feridos ou sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos envolvidos. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram informadas.

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