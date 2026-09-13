Segurança

VÍDEO | Câmeras flagram colisão entre dois carros no trevo do IBC, em Cachoeiro

Acidente aconteceu na noite de sábado (12); trecho é conhecido pelo registro frequente de ocorrências.

Foto: Divulgação

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na noite deste sábado (12), nas proximidades do trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na região.

O trecho é conhecido por registrar acidentes com frequência. Após a colisão, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos no local.

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Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis feridos ou sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos envolvidos. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram informadas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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