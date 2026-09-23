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VÍDEO | Carreta derruba poste e deixa 38 residências sem energia no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro

Ocorrência aconteceu na Rua João Valdino, no bairro Coronel Borges; EDP informou que área foi isolada e poste será substituído.

poste derrubado no Coronel Borges
Foto: aquinoticias.com

Uma carreta provocou a queda de um poste na Rua João Valdino, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (23). A ocorrência também afetou o fornecimento de energia elétrica na região.

Segundo a EDP, a concessionária foi acionada para atender ao incidente e enviou uma equipe ao local. Os profissionais fizeram o isolamento da área e eliminaram os riscos relacionados à fiação e à estrutura atingida.

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A empresa informou ainda que outra equipe está a caminho para realizar a substituição do poste danificado.

Por questão de segurança, a EDP interrompeu temporariamente o fornecimento de energia para 38 casas da região.

De acordo com a concessionária, a energia permanecerá desligada até a conclusão do serviço de substituição do poste.

Imagens registradas no local mostram a estrutura caída sobre a via e a fiação espalhada pela área. Motoristas e pedestres devem manter atenção redobrada ao passar pelo trecho enquanto o atendimento estiver em andamento.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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Cachoeiro de Itapemirim

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