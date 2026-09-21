VÍDEO | Ciclista morre após ser atingido por motocicleta em rua de Ibatiba

Um homem de 45 anos morreu depois de se envolver em uma colisão entre uma bicicleta e uma motocicleta, na tarde de domingo (20), no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento do acidente.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista relatou que o ciclista entrou repentinamente na rua. Ele disse ainda que não teve tempo de evitar a batida. A força do impacto derrubou os dois envolvidos na via.

Leia mais: VÍDEO | Estudante fica ferido após ser atropelado a caminho da escola em Cachoeiro

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao ciclista e o levou para uma unidade de pronto atendimento.

Apesar do atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos. A equipe médica confirmou a morte posteriormente aos policiais. As imagens registradas pela câmera podem ajudar no esclarecimento da dinâmica do acidente.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui