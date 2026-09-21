VÍDEO | Ciclista morre após ser atingido por motocicleta em rua de Ibatiba
Batida aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, e foi registrada por uma câmera de videomonitoramento.
Um homem de 45 anos morreu depois de se envolver em uma colisão entre uma bicicleta e uma motocicleta, na tarde de domingo (20), no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento do acidente.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista relatou que o ciclista entrou repentinamente na rua. Ele disse ainda que não teve tempo de evitar a batida. A força do impacto derrubou os dois envolvidos na via.
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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao ciclista e o levou para uma unidade de pronto atendimento.
Apesar do atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos. A equipe médica confirmou a morte posteriormente aos policiais. As imagens registradas pela câmera podem ajudar no esclarecimento da dinâmica do acidente.
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