Segurança

VÍDEO | Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em Cachoeiro

Homem e mulher que estavam na motocicleta foram socorridos pelo Samu; motorista do carro não se feriu.

acidente em Cachoeiro
Foto: aquinoticias.com

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, nesta quinta-feira (17), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo relatos de populares, o motociclista seguia no sentido KM 90 quando ocorreu a colisão com uma caminhonete modelo Strada. Testemunhas afirmaram que ele estaria em alta velocidade no momento do acidente. Com o impacto, a parte dianteira do automóvel ficou bastante danificada.

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As vítimas, um homem e uma mulher que estavam na motocicleta, receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos dois. O motorista do automóvel não ficou ferido.

Imagens: aquinoticias.com

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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