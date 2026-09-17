VÍDEO | Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em Cachoeiro
Homem e mulher que estavam na motocicleta foram socorridos pelo Samu; motorista do carro não se feriu.
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, nesta quinta-feira (17), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo relatos de populares, o motociclista seguia no sentido KM 90 quando ocorreu a colisão com uma caminhonete modelo Strada. Testemunhas afirmaram que ele estaria em alta velocidade no momento do acidente. Com o impacto, a parte dianteira do automóvel ficou bastante danificada.
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As vítimas, um homem e uma mulher que estavam na motocicleta, receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos dois. O motorista do automóvel não ficou ferido.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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